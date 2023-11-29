Китай готов укреплять координацию с ЕС для подготовки двустороннего саммита

Китай готов укреплять координацию с Евросоюзом для подготовки саммита Китай - ЕС.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун.

В рамках 16-го раунда внешнеполитических консультаций между Китаем и ЕС Сунь Вэйдун и заместитель генсека внешнеполитической службы Евросоюза Энрике Мора провели встречу в Пекине.

Китайский представитель также отметил, что отношения между Китаем и Евросоюзом сталкиваются как с новыми возможностями, так и с новыми вызовами. Замминистра подчеркнул необходимость сохранять взаимную выгоду и уважать основные интересы друг друга.

Мора заявил, что "европейская сторона придерживается принципа "одного Китая" и готова сотрудничать с Китаем для развития конструктивных и стабильных отношений между ЕС и КНР".

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