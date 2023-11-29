В США раскрыли дальнейшие планы на сектор Газа

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США работают над продлением перемирия между ХАМАС и Израилем в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters,передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Блинкен отметил, что займется установлением связей между Израилем и ХАМАС во время своего визита на Ближний Восток.

"В ближайшие пару дней мы сосредоточимся на том, чтобы сделать все возможное, чтобы продлить паузу, чтобы мы могли продолжать вывозить больше заложников и привозить больше гуманитарной помощи", - заявил Блинкен после встречи НАТО в Брюсселе.

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