В Британии аннулировали более 17 тысяч прошений об убежище

Представитель МВД Великобритании Саймон Ридли заявил, что британское правительство не располагает информацией о местонахождении более 17 тысяч нелегальных мигрантов, прибывших в страну.

Как передает Day.Az, об этом он сказал в комитете британского парламента по внутренним делам.

"Если лица дважды не приходят на интервью, или если лица дважды не отвечают на требования заполнить анкету, то их запрос отзывается... Я не думаю, что мы знаем, где находятся эти люди", - сказал Ридли.

В течение последнего года британские власти аннулировали прошения 17 316 нелегалов о предоставлении убежища. Как указал Ридли, причиной этого стало то, что мигранты не выходят на связь с властями после приглашения на собеседование и отправки им анкеты для заполнения. Чиновник также допустил, что некоторые из них бежали и скрываются.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на данные британского Управления национальной статистики сообщало, что в 2023 году в Великобританию прибыло рекордное число мигрантов, несмотря на усилия правительства.

В октябре замглавы британского МВД по вопросам иммиграции Роберт Дженрик заявил в интервью телеведущей Виктории Дербишир, что Великобритании пока рано принимать беженцев с Ближнего Востока.

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