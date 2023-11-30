Хаос во Франции

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен намерен подать жалобу на угрозы убийством, которые, как считают в его окружении, исходят от граждан крайне правых взглядов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила радиостанция France Info.

"Я хочу вас предупредить, что мы собираемся вас нейтрализовать, вы не защищаете флаг", - гласило одно из посланий, направленных через форму обратной связи на сайте МВД Франции. "Вы можете окружить себя полицейскими, но пулю вы не остановите. Ваше время уходит с каждой секундой", - говорится в другом письме, которое цитирует радиостанция.

В окружении министра утверждают, что угрозы исходят "очевидно от ультраправых". Такая версия высказывается в свете объявленного Дарманеном 28 ноября решения запретить деятельность трех групп крайне правого толка, в том числе Division Martel, участники которой были задействованы в массовых беспорядках и нападении на сотрудников полиции.

Выступления крайне правых во Франции начались после того, как в коммуне Креполь на юго-востоке страны группа вооруженных людей напала на участников молодежной вечеринки. От ножевого ранения погиб 16-летний подросток по имени Тома.

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