Байден рассказал о своей способности «взорвать мир»

Президент США Джо Байден во время экскурсии по предприятию CS Wind в Колорадо рассказал рабочим, что может "взорвать мир" с помощью кода. Об этом сообщает YouTube-канал издания The New York Post, передает Day.Az.

"Мой морской пехотинец носит что-то похожее, у него там код, чтобы взорвать мир", - заявил американский президент, говоря о приборе в руках одного из рабочих.

Он пояснил, что говорил о ядерном оружии.

Журналисты газеты шутку Байдена не оценили, подчеркнув, что пошутить у него не вышло.

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