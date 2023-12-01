https://news.day.az/world/1618488.html Байден рассказал о своей способности «взорвать мир» - ВИДЕО
Байден рассказал о своей способности «взорвать мир» - ВИДЕО
Президент США Джо Байден во время экскурсии по предприятию CS Wind в Колорадо рассказал рабочим, что может "взорвать мир" с помощью кода. Об этом сообщает YouTube-канал издания The New York Post, передает Day.Az.
"Мой морской пехотинец носит что-то похожее, у него там код, чтобы взорвать мир", - заявил американский президент, говоря о приборе в руках одного из рабочих.
Он пояснил, что говорил о ядерном оружии.
Журналисты газеты шутку Байдена не оценили, подчеркнув, что пошутить у него не вышло.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре