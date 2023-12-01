Европу заподозрили в перепродаже газа из РФ

Более пятой части российского сжиженного природного газа, поступающего в Европу, переправляется в другие части мира. Об этом сообщает издание Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Брюссель обеспокоен тем, что порты Бельгии, Франции и Испании помогают переправлять российский СПГ в третьи страны, по оценкам, более 20% поставок из РФ реэкспортируется оттуда, несмотря на санкции.

Как отмечает издание, Великобритания и Нидерланды уже запретили перегрузку российского СПГ на другие суда в своих портах. Однако ее активно осуществляют терминалы Бельгии, Испании и Франции.

Это позволяет России максимально эффективно использовать свой арктический танкерный флот, констатирует FT. При этом страны ЕС продолжают получать значительные объемы СПГ с завода "Ямал СПГ", главный акционер которого - российская компания "Новатэк".

По данным Института энергетики, с января по сентябрь в ЕС было импортировано 17,8 млрд кубометров российского СПГ. Из этого объема 21%, или 3,7 млрд "кубов" было переправлено в третьи страны, включая Китай и Японию.

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