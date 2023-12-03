Самолет вмерз в сугроб в Мюнхене

Мощные снегопады внезапно обрушились на Мюнхен. Из-за резкого похолодания самолет делегации, который должен был полететь в Дубай на саммит по глобальному потеплению, вмерз в сугробы, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На видео, которые очевидцы публикуют в соцсетях, видно, что к полосе в основном примерзла задняя часть воздушного судна. Причем так, что нос борта приподнялся.

На месте инцидента уже работают пожарные службы. При помощи тросов они пытаются привести самолет в исходное положение.

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