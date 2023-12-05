Советники по нацбезопасности Южной Кореи, США и Японии обсудят геополитические вызовы

Советники по национальной безопасности Южной Кореи, США и Японии встретятся в Сеуле на этой неделе, чтобы обсудить совместные меры реагирования на региональные геополитические риски, включая северокорейские угрозы, сообщает информационное агентство "Ренхап", передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Советники по национальной безопасности наших трех стран соберутся в Сеуле, чтобы выработать стратегию реагирования на геополитические риски в регионе, особенно на угрозу, исходящую от Северной Кореи", - заявил посол Южной Кореи в США Чо Хен Дон.

По данным агентства, советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Чо Тхэ Ен и его коллеги из США и Японии Джейк Салливан и Такео Акиба намерены провести трехсторонние переговоры в пятницу и субботу.

Как заявил посол Южной Кореи в США, недавний запуск Северной Кореей спутника-шпиона подчеркивает настоятельную необходимость сотрудничества в области безопасности между тремя странами.

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