Кажется, на Западе уже устали от бесконечных армянских манипуляций и псевдомегапроектов.

Как передают Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, несмотря на аргументы Никола Пашиняна и "клятвы верности" коллективному Западу, Европа фактически дала ему понять, что упорно навязываемые им так называемые "перекрестки мира" не воспринимаются серьезно.

Армянские издания также отмечают, что в европейских кругах есть серьезные подозрения, что все это не против РФ, а наоборот, происходящая реорганизация даст России возможность стать еще более активным в регионе Южного Кавказа игроком.

По данным одной из газет, эта тема серьезно беспокоит власти Армении, и они попытались отправить эмиссаров в соответствующие центры, чтобы подтвердить лояльность и окончательно развеять имеющиеся сомнения. Источник армянской газеты сообщает, что на прошлой неделе две неофициальные делегации из Еревана отправились в Вашингтон и сразу несколько столиц Европы, чтобы провести на местах ряд встреч.

Несмотря на все попытки, Запад все еще относится к армянскому пиар-проекту холодно. Отчасти это объясняется тем, что в руках Запада Армения является потенциальным центром разрушительной политики в отношении крупных региональных стран. Одновременно, в западных столицах считают, весьма заслуженно, что проект, продвигаемый Арменией, затребует колоссальное количество вложений. И эти инвестиции будет необходимо делать в ущерб военной поддержки партнеров Запада, а также на фоне весьма волатильной экономической ситуации в Европе и Америке.

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