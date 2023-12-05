https://news.day.az/world/1619691.html ХАМАС теряет контроль над сектором Газа
ХАМАС теряет контроль над сектором Газа
Палестинское радикальное движение ХАМАС теряет контроль над сектором Газа, вооруженные формирования его сторонников несут потери. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.
"ХАМАС теряет контроль, несет потери, и это достигается за счет решительных и мощных действий бойцов Армии обороны Израиля, действующих с воздуха, с моря и на суше в координации с разведкой. Наши результаты очень значительны, впечатляющи и точны", - заявил он на пресс-конференции.
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