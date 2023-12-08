В Германии выбрали слово года

"Кризисное состояние" (Krisenmodus) выбрали "Словом 2023 года" в Германии. Об этом сообщает Общество немецкого языка (GfdS), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Кризисы и управление ими, похоже, достигли кульминации (...) Кризисы, которые еще не преодолены, такие как изменение климата, российско-украинская война или энергетический кризис, сменяются новыми кризисами. В игру вступили война на Ближнем Востоке, инфляция и долговой кризис, а также усугубился кризис образования", - сказано в публикации.

Вторую строчку в рейтинге GfdS заняло слово "антисемитизм". На третьей позиции разместилось выражение "неспособный читать" (Leseunfähig). Отмечается, что усугубило ситуацию закрытие школ во время пандемии и незнание немецкого языка мигрантами.

"Согласно последним исследованиям, до 31 процента четвероклассников не соответствуют минимальным стандартам чтения", - заявили в GfdS.

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