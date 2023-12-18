Грузия защитит Тбилиси системами ПВО и вооружится дронами

Небо над Тбилиси будет полностью защищено через два года.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом заявил грузинский министр обороны Джуаншер Бурчуладзе.

"Фактически, мы обеспечим полную защиту всех трех эшелонов тбилисского неба. Включая стратегические объекты, аэропорты, военные базы, и так далее. Такого никогда не было в Грузии, и мы добьемся этого", - сказал Бурчуладзе (цитата по Netgazeti).

Министр особенно отметил роль Евросоюза в повышении обороноспособности Грузии благодаря помощи на десятки миллионов евро. По его словам, армия получит автоматические винтовки и беспилотники грузинского производства.

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