Размер госдолга Японии достиг рекордной отметки

Размер государственного долга Японии к концу 2023 года достиг рекордной отметки в 1 286,4 трлн иен (около $8,6 трлн). Об этом свидетельствуют обнародованные властями данные, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В сравнении с декабрем 2022 года размер госдолга увеличился на 29,4 трлн иен (порядка $196,7 млрд).

26 января правительство Японии внесло на рассмотрение в парламент проект бюджета на следующий финансовый год (начнется 1 апреля 2024 года). В нем статья расходов на обслуживание государственного долга, включая выплату процентов, подразумевает выделение средств в размере около 27,1 трлн иен ($190 млрд), что станет самым высоким показателем за всю историю.

Доходы от налоговых поступлений ожидаются на рекордном уровне в 69,61 трлн иен (около $488 млрд). С учетом иных доходов дефицит бюджета составит 34,95 трлн иен ($245 млрд). Он будет покрыт за счет выпуска государственных облигаций на указанную сумму. Этот показатель снижается последние три года, однако зависимость бюджета Японии от долговых обязательств по-прежнему остается на уровне примерно в 30%. Госдолг Японии в настоящее время уже превышает ВВП почти в два раза.

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