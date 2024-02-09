Первый турецкий астронавт вернулся на Землю с Международной космической станции (МКС).

Как передает Day.Az, капсула "Dragon" с Альпером Гезеравджи уже приземлилась в океане.

Напомним, 19 января в 00:49 по турецкому времени капсула "Dragon" с Альпером Гезеравджи была отправлена на МКС с Космического центра NASA имени Кеннеди во Флориде с помощью ракеты-носителя "Falcon 9" компании "SpaceX". Команда Ax-3 провела на МКС 14 суток.

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