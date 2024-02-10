Столтенберг призвал готовиться к "десятилетиям" конфликта в Россией

Североатлантический альянс должен подготовиться к возможности многолетней конфронтации с Россией, которая может продлиться десятилетия.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг газете Welt am Sonntag.

"НАТО не стремится к войне с Россией", - сказал Столтенберг. "Однако мы должны подготовиться к противостоянию, которое может продлиться десятилетия", - подчеркнул он. По этой причине генсек НАТО призвал к увеличению и ускорению заказов для европейских оборонных компаний. В условиях рыночной экономики, по его мнению, производителям вооружений нужны подписанные контракты, чтобы они могли наращивать производство.

В то же время Столтенберг утверждал, что в случае, если Россия выйдет победителем из конфликта на Украине, "нет никаких гарантий, что российская агрессия не распространится и на другие страны". Лучшая защита сейчас - это поддержка Украины и инвестиции в военный потенциал НАТО, резюмировал генсек альянса.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц в статье для американской газеты The Wall Street Journal заявил, что Соединенные Штаты и Евросоюз будут противостоять любым попыткам втянуть Североатлантический альянс в конфликт на Украине. При этом он также указывал, что странам альянса следует обеспечить "действенность коллективной обороны и безопасности". Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил 7 февраля, что самая важная задача, стоящая сейчас перед Европой, заключается в том, чтобы предотвратить военный конфликт между НАТО и Россией из-за Украины. Он говорил, что, если этого сделать не удастся, это "будет означать начало третьей мировой войны". Ее угроза "никогда не была такой серьезной, как сейчас", подчеркивал он.

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