Директор ВОЗ потребовал немедленного перемирия в Газе

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус потребовал немедленного перемирия в секторе Газа для обеспечения доступа врачей к нуждающимся в помощи людям, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Безрадостная реальность для пациентов и сотрудников системы здравоохранения на севере Газы. Нам нужен более безопасный, устойчивый и увеличенный в масштабах доступ к людям в секторе. Остановка огня. Немедленно", - написал он в X (ранее Twitter).

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