Военные НАТО провели в Эстонии учения в зимних условиях

Военнослужащие стран НАТО провели ежегодные учения в Эстонии в условиях низких температур. Об этом сообщил портал гостелерадио ERR, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, учения под названием Talvelaager ("Зимний лагерь") прошли на Центральном полигоне эстонских Сил обороны в районе города Тапа, участие в них приняли более 1 тыс. человек. Указывается, что отрабатывались "маневры, нацеленные на проверку подготовки пехоты и механизированных частей к ведению боевых действий в зимних условиях".

"Если бы у нас был выбор воевать в таких условиях или нет, мы бы скорее всего не делали этого. Но мы должны быть к этому готовы", - прокомментировал учения командир боевой группы войск НАТО Джеймс Ферн. Отмечается, что в отдельные дни учений температура воздуха достигала отметки минус 16 градусов.

"Погода влияет как на оборудование, так и людей - наши транспортные средства с трудом заводятся", - отметил Ферн.

По словам командира 1-й пехотной бригады Андруса Мерило, в отличие от предыдущих учений в этом году "все участники были оснащены системами симуляции, благодаря которым солдаты смогут точно узнать, когда они попали под обстрел или в них попали".

"Также этой системой (симуляции - прим. ТАСС) оборудованы танки и бронетранспортеры, то есть все, происходящее здесь, настолько реалистично, насколько возможно в условиях обучения", - отметил Мерило.

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