Нетаньяху о мирном договоре с Палестиной

Израиль и Палестина еще не скоро смогут заключить мирное соглашение. Такое мнение выразил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в интервью телекомпании ABC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Все говорят о двухгосударственном решении. Я спрашивал, что они подразумевают под этим. Должна ли у палестинцев быть армия? Следует ли им подписать военный договор с Ираном? Могут ли они импортировать из Северной Кореи ракеты и другие смертоносные виды оружия, чтобы продолжать приобщать своих детей к терроризму? Я всегда говорил, что по будущему мирному соглашению, до которого, по общему мнению, еще далеко, у палестинцев должно быть право на самоуправление, но они не должны иметь возможности угрожать Израилю", - сказал он.

Нетаньяху подчеркнул, что "в руках Израиля" должен остаться контроль в сфере безопасности над территориями к западу от реки Иордан, включая сектор Газа.

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