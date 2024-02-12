https://news.day.az/world/1636515.html Байден раскритиковал слова Трампа
Байден раскритиковал слова Трампа
Действующий президент США Джо Байден раскритиковал своего оппонента на будущих выборах, бывшего американского лидера Дональда Трампа за его слова об отказе стран НАТО защищать друг друга, назвав подобные заявления ужасными и опасными для альянса. Как передает Day.Az, об этом сообщает The Hill.
"Если мой оппонент [на будущих выборах], Дональд Трамп, сможет восстановить собственную власть, то он уже дал понять что откажется от наших союзников по НАТО и позволит России делать с ними все, что только она захочет", - заявил Байден, добавив, что признание Трампа ужасно и опасно.
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