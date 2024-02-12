Байден раскритиковал слова Трампа

Действующий президент США Джо Байден раскритиковал своего оппонента на будущих выборах, бывшего американского лидера Дональда Трампа за его слова об отказе стран НАТО защищать друг друга, назвав подобные заявления ужасными и опасными для альянса. Как передает Day.Az, об этом сообщает The Hill.

"Если мой оппонент [на будущих выборах], Дональд Трамп, сможет восстановить собственную власть, то он уже дал понять что откажется от наших союзников по НАТО и позволит России делать с ними все, что только она захочет", - заявил Байден, добавив, что признание Трампа ужасно и опасно.

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