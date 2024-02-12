Южная Корея запустит производство артснарядов

Сеул в 2024 году планирует запустить серийное производство новых 155-мм боеприпасов для самоходных артиллерийских установок (САУ) K9 Thunder производства Hanwha Land Systems, способных поражать цели на расстоянии до 60 км. Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на Управление программ оборонных закупок DAPA (Defense Acquisition Program Administration), сообщило агентство Yonhap.

Представители DAPA и оборонной компании Poongsan, занимающейся производством боеприпасов для K9, провели встречу, посвященную официальному завершению разработки снаряда. Создавать его начали в 2014 году, научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа по нему стартовала в 2017-м, а в августе 2023-го специалисты признали снаряд пригодным к боевому применению.

При этом, как сообщили 8 февраля в информационно-аналитической группе Janes, сославшись на представителя Poongsan, сертификат соответствия изделия требованиям, которые предъявляются к боеприпасам, подходящим для реального боевого применения, DAPA выдало компании в июле 2023 года. Этот документ служит основанием для запуска серийного производства любого изделия военного назначения, будь то боеприпасы, вооружение или военная техника.

Согласно представителю Poongsan, в 2023 году DAPA заказало 2 тыс. 155-мм снарядов увеличенной дальности полета, которые должны быть поставлены до конца 2024 года. "В конце этого года DAPA также подпишет еще один контракт с Poongsan, связанный с закупкой дополнительных боеприпасов, и они будут произведены в 2025 году", - уточнил собеседник Janes.

Отмечено, что дальность полета нового снаряда примерно на 30% больше, чем у фугасного боеприпаса Poongsan с ракетным ускорителем в донной части K307, дальность полета которого составляет 41 км. Такой эффект достигается за счет применения в новом снаряде дополнительного твердотопливного заряда.

Для сравнения, стандартный боеприпас для САУ K9 - M107, производимый "Ханхва" по лицензии американской General Dynamics Ordnance and Tactical Systems, - имеет дальность поражения цели до 18,8 км.

По свидетельству Yonhap, южнокорейские власти надеются, что новая разработка будет пользоваться спросом на международном рынке и повысит экспортный потенциал 155-мм самоходной гаубицы K9 национальной разработки.

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