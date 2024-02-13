Эрдоган может посетить США на фоне "обновления доверия"

Турция и США активизируют двусторонние политические контакты, а также сотрудничество в энергетике и торговле после одобрения Конгрессом США сделки по продаже Анкаре истребителей F-16. В повестке визиты высокого и высшего уровня, в том числе турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в США.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Hurriyet.

Об одобрении Конгрессом сделки по приобретению Турцией 40 новых F-16 и 79 комплектов для модернизации истребителей 11 февраля сообщил посол США в Анкаре Джеффри Флейк. Турецкий лидер Эрдоган 12 февраля подтвердил эту информацию.

По данным Hurriyet, теперь стороны начнут переговоры по процедуре реализации сделки, в частности планируется подготовить три меморандума, определить даты поставок самолетов и комплектов модернизации для истребителей, ценовые параметры. По итогам предварительной работы ожидается подписание межправительственного соглашения, которое закрепит все договоренности между Турцией и США.

Газета отмечает, что "на фоне обновления доверия" между Анкарой и Вашингтоном весной в Турцию ожидается визит двух делегаций США для проработки вопросов сотрудничества в энергетике, прежде всего возобновляемой, и в торговле. В ней ожидается участие руководства порядка 50 крупнейших компаний США. В ответ из Турции планируется визит главы МИД Хакана Фидана, а вслед за ним Эрдогана. Не исключено, что такая поездка может состояться в июле, когда в Вашингтоне планируется саммит НАТО.

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