В ЕС заговорили о необходимости создания европейского ядерного зонтика

Евросоюз может задуматься о развитии собственной программы ядерных вооружений на фоне недавних заявлений бывшего американского лидера Дональда Трампа. Такое мнение выразила заместитель председателя Европарламента (ЕП) Катарина Барлей в интервью германской газете Tagesspiegel, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Трамп, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии, 10 февраля вспомнил одну из встреч с лидерами стран НАТО. По его словам, тогда один из президентов спросил его, готовы ли США защитить альянс в случае якобы возможной угрозы со стороны РФ, если какая-то страна не будет делать взносы на оборону в НАТО. Трамп ответил, что не будет защищать такую страну и, более того, "поощрял бы делать все, что они (РФ - прим.) захотят". Он не уточнил, когда и где состоялся этот разговор, кто из лидеров задал ему такой вопрос.

"Сейчас за ядерное сдерживание [противников] Европы отвечает НАТО. Как верно отметил генсек НАТО Йенс Столтенберг, в интересах американцев продолжать исполнять эти [обязательства]. С учетом недавних высказываний Дональда Трампа больше на это рассчитывать не приходится. Этот вопрос может быть вынесен на рассмотрение [в ЕС] на пути к созданию общеевропейской армии", - сказала Барлей.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!