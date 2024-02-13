Минобороны Британии заморозило новые капрасходы

Минобороны Соединенного Королевства заморозило до конца марта (завершения 2023-2024 финансового года) новые капитальные расходы из-за инфляции и увеличения затрат на зарплаты военнослужащим с осени прошлого года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

Повышение заработной платы несколько месяцев назад обошлось примерно в 800 млн фунтов стерлингов (свыше $1 млрд) и ее фактически пришлось профинансировать из капитального бюджета МО. Это решение ставит под вопрос одобрение в ближайшие недели ряда исследовательских проектов в области искусственного интеллекта и кибертехнологий. Кроме того, подобная мера скажется на участии представителей королевства в международном проекте "Конвергенция" - встрече нынешней весной стран-союзников в Калифорнии по поводу инноваций.

По словам источников в Минобороны, они не могут припомнить за последнее десятилетие ни одного подобного замораживания новых капитальных расходов. "Бюджетное давление", как отмечает издание, стало ощутимым минувшей осенью, когда чиновникам министерства обороны сообщили, что ведомство "будет покрывать только основные командировочные расходы".

Экс-министр обороны Гэвин Уильямсон назвал огромной проблемой отсрочку реализации некоторых проектов. "Противники Великобритании наблюдают. Эти ограничения введены в самый неподходящий момент", - сказал он. "Оборонная сфера нуждается в устойчивом долгосрочном увеличении расходов", - добавил бывший глава МО Бен Уоллес.

Согласно заявлению официального представителя Минобороны, ведомство "не признает подобные претензии". "Как и ранее, мы продолжаем анализировать финансовую деятельность на оставшуюся часть года в рамках эффективного управления средствами, чтобы гарантировать, что МО работает в рамках выделенного ему финансирования", - уточнил он.

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