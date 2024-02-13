Главы разведок США и Израиля встретятся с премьером Катара в Каире

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс и глава израильской службы разведки "Моссад" Давид Барнеа встретятся во вторник в Каире с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Об этом сообщил телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

По его данным, Бернс, Барнеа и Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани проведут переговоры с египетскими официальными лицами и обсудят с ними способы достижения перемирия в секторе Газа. Информации об участии в консультациях представителей палестинского движения ХАМАС не приводится.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на неназванные дипломатические источники сообщала, что директор ЦРУ и глава "Моссада" встретятся с высокопоставленными чиновниками Египта и Катара. По данным издания, цель дискуссий - возобновить переговоры по сделке для приостановки войны на Ближнем Востоке и освобождения заложников.

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