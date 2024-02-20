Хиллари Клинтон предупредила о серьезности намерений Трампа по НАТО

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон предупредила, что кандидат на пост президента Дональд Трамп выведет Вашингтон из НАТО в случае возвращения в Белый дом. Она призвала относиться со всей серьезностью к заявлениям республиканца, сообщает Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Клинтон, "очевидный вывод о Дональде Трампе" заключается в том, что его нужно воспринимать буквально и серьезно. С ее точки зрения, люди, отмахивающиеся от заявлений Трампа, "живут в альтернативной реальности".

"Он сделает все возможное, чтобы стать абсолютным авторитарным лидером, если ему будет предоставлена такая возможность. И он вытащит нас из НАТО, хотя Конгресс принял резолюцию, в которой говорится, что он не сможет этого сделать без поддержки Конгресса, потому что он просто выведет нас из НАТО", - заявила Клинтон.

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