Армения без армян

В 2023 году 36 512 граждан РА выехали из страны и не вернулись. Это не просто очередные цифры, давайте проанализируем их: это означает, что армяне покидают свое государство.

Как передает Day.Az, об этом в своей статье написала депутат НС Армении, член Группы альтернативных проектов Элинар Варданян.

"Число выехавших и невозвратившихся граждан РА за 10 лет составило 291 327 человек. За это время только в 2020 году число прибывших превысило число вылетающих на 42 786 человек, что было обусловлено глобальными ограничениями из-за пандемии covid. Примечательно, что почти половина из 291 327 - 138 024 выехали из Армении и не вернулись за последние три года, в 2021 году - 73 521 гражданин, в 2022 году - 27 941 гражданин, в 2023 году - 36 512 граждан.

Сотни тысяч наших граждан мечтают о "Грин карте". США официально опубликовали обобщенную статистику заявок на получение "Грин карты" за 2019-2021 годы. В посольство США в РА поступило 602 359 заявлений на получение "Грин карты". Только в 2021 году было подано 160 965 заявок.

Процент обратившихся за "Грин картой" граждан Армении в несколько раз превышает число обратившихся из Грузии и Азербайджана.

Это уже даже не эмиграция, это решение гражданина отказаться от государства, что носит массовый характер", - сказано в статье.

Автор отмечает, что в стране царит социальная несправедливость.

"Заработная плата учителя, даже при условии добровольной аттестации, не может быть ниже базовой заработной платы патрульного. Базовая заработная плата военнослужащего, несущего пограничную службу, не может быть несравнимо ниже базовой заработной платы сотрудников Полиции. Не может зарплата высокопоставленных чиновников в несколько раз превышать зарплаты государственных служащих, выполняющих огромную работу в низших эшелонах власти," - пишет депутат.

Она также пишет, что в условиях рискованной, бесперспективной политики сегодняшних властей растить детей в Армении - чрезвычайно сложно.

"Выбор - или-или. Либо изменить реальность внутри и вокруг страны, либо смириться с дезарменизацией Армении. Поиск решений отныне является обязанностью всех нас. Кому нужна Армения без армян", - резюмирует Варданян.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!