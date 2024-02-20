«Репортеры без границ» требуют от США прекратить преследование Ассанжа

Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" призвала власти Соединенных Штатов прекратить преследование основателя некоммерческой организации WikiLeaks, которая занимается публикацией секретных документов, Джулиана Ассанжа, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Власти США все еще могут положить конец этой судебной трагедии через прекращение 13-летнего дела против Ассанжа и его бесконечного преследования. Никто не должен подвергаться подобному обращению за публикацию информации в интересах общественности", - говорится в заявлении одной из руководителей организации Ребекки Винсент.

В тексте отмечается, что пришло время "защитить журналистику и свободу прессы.

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