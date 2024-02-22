США создали новую систему управления войсками на базе ИИ

Пентагон разработал новую систему командования и управления Вооруженными силами США на базе искусственного интеллекта (ИИ).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс на симпозиуме по вопросам военного применения ИИ в Вашингтоне.

Она подчеркнула, что американское военное ведомство делает "необходимые инвестиции", касающиеся обработки крупных массивов данных, ИИ, облачных технологий и иных новейших технологий такого рода. "Это помогает создать Объединенную систему командования и управления [силами и средствами] во всех сферах", - сказала Хикс.

В связи с этим замминистра отметила, что поручила минувшим летом специализированным отделам Пентагона создать к концу 2023 года "минимальный жизнеспособный потенциал" объединенной системы. "Минимальный жизнеспособный потенциал для <...> [этой системы] в настоящее время готов. У него низкая задержка [при обработке запросов], и он чрезвычайно надежный", - подчеркнула заместитель шефа Пентагона, не вдаваясь в подробности. "По соображениям безопасности я не могу сказать, где и для чего применяется этот потенциал. Однако могу сказать, что задача [разработки системы] была не из легких, особенно с учетом необходимости ее решения за полгода", - добавила Хикс. По ее словам, разработка - это "не платформа или единая система", речь идет о комбинации различных видов технологий, инструментов и тому подобного.

Кроме того, Хикс утверждала, что Вашингтон не стремится к гонке вооружений в сфере ИИ. Усилия, предпринимаемые в этой области Пентагоном, "осязаемым образом укрепляют [военный] потенциал США", признала Хикс. "Однако они не являются признаком гонки вооружений в сфере ИИ. Мы это не рассматриваем таким образом. И мы не стремимся к такой гонке вооружений", - заверила замминистра.

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