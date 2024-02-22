В Китае судно обрушило автомобильный мост

В Китае пустой контейнеровоз врезался в опору автомобильного моста Лисиньша. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая CCTV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Опора не выдержала столкновения, что привело к обрушению части дорожного полотна и сделало невозможным его пересечение на автомобиле. В результате ЧП в воду упал автобус.

Китайские журналисты отметили, что реализация проекта по укреплению моста трижды откладывалась на протяжении пяти лет по неизвестным причинам.

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