Пентагон планирует сократить расходы на перевооружение

Министерство обороны США в 2025 финансовом году сократит примерно на $10 млрд расходы на перевооружение с целью соблюдения достигнутых в 2023 году договоренностей о повышении потолка государственного долга Соединенных Штатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Как поясняет издание, президент США Джо Байден в июне 2023 года подписал одобренный ранее Конгрессом законопроект о повышении потолка государственного долга, который предусматривает в том числе сокращение на 1% расходов федеральных ведомств. Ожидается, что в марте Пентагон представит запрос на финансирование работы ведомства в 2025 финансовом году (начинается 1 октября) в размере немногим менее $850 млрд.

Издание подчеркивает, что эта цифра отражает сокращение расходов оборонного ведомства примерно на $10 млрд (около 1%) по сравнению с прогнозом на будущий финансовый год, содержащимся в бюджетном запросе, представленном в марте 2023 года. Как следует из документов на сайте Пентагона, на тот момент в ведомстве рассчитывали, что его бюджет на 2025 финансовый год составит порядка $859,7 млрд.

Politico подчеркивает, что ведомство не готово пойти на сокращение расходов на выплаты сотрудникам. Таким образом сокращение бюджета будет осуществлено за счет снижения расходов на перевооружение американских ВС.

Так, в Пентагоне намерены снизить на 18% расходы на закупку истребителей F-35, запросить средства на производство одной, а не двух, как планировалось ранее, подводной лодки с ядерной силовой установкой типа "Вирджиния", отказаться от планов замены устаревших разведывательных вертолетов OH-58 Kiowa современными машинами FARA (Future Attack Reconnaissance Aircraft), а также свернуть программу модернизации вертолетов UH-60 Black Hawk.

В начале января госдолг США превысил отметку в $34 трлн. За 2023 год он вырос более чем на $4 трлн. Байден подписал в 2023 году одобренный ранее Конгрессом законопроект о повышении потолка госдолга. Теперь лимит будет достигнут 2 января 2025 года.

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