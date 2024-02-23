Армения замораживает участие в ОДКБ

Участие Армении в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), "в котором доминирует Москва" - заморожено.

Как сообщает Day.Az, об этом в интервью телеканалу France 24 заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

При этом вопрос о сохранении российской военной базы в Армении не стоит на повестке дня, - отметил Пашинян.