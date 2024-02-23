Возле дома армянского депутата обнаружена бомба

В Ереване обнаружили взрывное устройство у здания партии, возглавляемой депутатом правящей фракции "Гражданский договор" Гургеном Арсеняном.

Как передает Day.Az, сообщение о взрывном устройстве, установленном у здания на улице Гюльбенкяна, поступило в полицию.

Прибывшие правоохранители обезвредили бомбу и переместили ее в безопасное место.

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