https://news.day.az/world/1639602.html Возле дома армянского депутата обнаружена бомба
Возле дома армянского депутата обнаружена бомба
В Ереване обнаружили взрывное устройство у здания партии, возглавляемой депутатом правящей фракции "Гражданский договор" Гургеном Арсеняном.
Как передает Day.Az, сообщение о взрывном устройстве, установленном у здания на улице Гюльбенкяна, поступило в полицию.
Прибывшие правоохранители обезвредили бомбу и переместили ее в безопасное место.
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