Реакция ОДКБ на заявление Пашиняна о приостановлении членства

В секретариат Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не поступало заявлений от властей Армении о приостановке членства в организации. Как передает Day.Az со ссылкой на КоммерсантЪ, об этом сообщили в секретариате ОДКБ.

В организации полагают, что тезис премьер-министра Армении Никола Пашиняна о "заморозке" участия в ОДКБ касается неучастия в мероприятиях организации.

"В секретариат ОДКБ к настоящему моменту никаких заявлений Еревана о приостановке членства в ОДКБ не поступало. Что касается тезиса о заморозке участия, по всей видимости, речь идет о неучастии Республики Армения в ряде мероприятий, которые проводятся организацией в последнее время",- рассказали в секретариате ОДКБ.

Накануне вечером премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу France24 заявил, что Договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, в связи с чем Ереван "заморозил" свое участие в ОДКБ. При этом он уточнил, что вопрос сохранения российской военной базы в Армении не стоит на повестке дня.

Осенью 2023 года в Минске прошла сессия ОДКБ - Никол Пашинян не принимал в ней участия. После отказа участвовать в саммите он заявил, что Армения не принимала решения о выходе из ОДКБ, а отсутствие на мероприятиях ОДКБ обусловлено "разными причинами".

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