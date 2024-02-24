https://news.day.az/world/1639769.html ООН о сложной ситуации в Газе
ООН о сложной ситуации в Газе
В ООН заявили, что 1 миллион детей ежедневно сталкивается с травмами из-за продолжающихся 139 дней атак Израиля в секторе Газа, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
"Каждый день миллион детей в Газе сталкиваются с травмами. Помощь поступает по каплям, продовольствие заканчивается, и голод неизбежен", - говорится в сообщении Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
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