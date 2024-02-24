ООН о сложной ситуации в Газе

В ООН заявили, что 1 миллион детей ежедневно сталкивается с травмами из-за продолжающихся 139 дней атак Израиля в секторе Газа, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"Каждый день миллион детей в Газе сталкиваются с травмами. Помощь поступает по каплям, продовольствие заканчивается, и голод неизбежен", - говорится в сообщении Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

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