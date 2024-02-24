США объяснили введение санкций против компаний из ОАЭ

Госдепартамент США объяснил введение санкций против компаний из ОАЭ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что Соединенные Штаты ввели санкции против ряда связанных с S7 компаний в ОАЭ за обслуживание и закупки американских и европейских авиазапчастей для России.

Санкции также ввели против зарегистрированной в ОАЭ компании Polarstar, которая, по информации Белого дома, осуществляет грузовые перевозки между Объединенными Арабскими Эмиратами и Россией. Также Polarstar выступает представителем находящейся под американскими санкциями авиакомпании S7 в ОАЭ, отметили в Госдепе.

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