Аргентинская провинция угрожает Милею топливной блокадой

Губернатор аргентинской провинции Чубут Игнасио Торрес в соцсети Х пригрозил федеральному правительству страны прекращением поставок нефти и газа, если регион не будет получать полагающиеся доходы от налогов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Торреса, в феврале национальное правительство президента Хавьера Милея "незаконно удержало" 13,5 миллиона долларов, что составляет более трети месячной доли налоговых сборов для Чубута.

Глава региона подчеркнул, что провинции заслуживают уважения и "никто не может подчинять их или шантажировать сокращением выделения государственных средств, которые им принадлежат по праву". Если средства не будут переданы Чубуту, то провинция взбунтуется и не будет поставлять свои ресурсы, предупредил Торрес.

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