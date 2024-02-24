Макрон испугался фермеров

Президент Франции Эмманюэль Макрон отменил открытые дебаты с представителями фермерских профсоюзов на Международном сельскохозяйственном салоне, который открывается 24 февраля в пригороде Парижа.



Как передает Day.Az, об этом Макрон сообщил на своей странице в X (ранее Twitter).



Изначально планировалось, что Макрон проведет открытую дискуссию с представителями фермерских объединений после открытия салона. Однако лидер Национальной федерации профсоюзов фермеров Арно Руссо выразил протест против предложения Елисейского дворца пригласить на дебаты представителей движения Soulevements de la Terre ("Восстание земли"), которое МВД требовало распустить за насильственные акции против строительства оросительных бассейнов на юге Франции. Это приглашение назвал несвоевременным даже министр сельского хозяйства Марк Фено, а в Елисейском дворце через некоторое время признали идею ошибкой.



Как передавал телеканал BFMTV, Главное управление внутренней безопасности (внутренняя разведка) Франции опасается возможных провокаций со стороны фермеров во время поездки президента на агровыставку. В представленном аналитиками докладе говорится о возможном проведении "множества акций" и риске того, что Макрона освистают. По данным телеканала, посетители салона будут подвергаться тщательному досмотру. Организаторы намерены увеличить численность охраны на 30-40%.

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