США сбили ракету в Аденском заливе

Эсминец ВМС США USS Mason уничтожил выпущенную с территории Йемена противокорабельную ракету, целью которой, вероятно, был американский танкер для перевозки нефти и химикатов. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"24 февраля, в 17:00 по времени Саны, USS Mason сбил противокорабельную баллистическую ракету, запущенную с подконтрольных хуситам территорий Йемена. Ракета, вероятно, была нацелен на судно Torm Thor - танкер под американским флагом для перевозки нефти и химикатов, принадлежащий и эксплуатируемый США", - говорится в сообщении CENTCOM в X (ранее Twitter).

Командование указывает, что в результате произошедшего ни эсминец, ни танкер не получили ущерба.

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