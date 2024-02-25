В Польше стартуют крупномасштабные учения НАТО

В воскресенье, 25 февраля, на польской территории стартуют национальные учения Dragon-24, в которых примут участие до 20 тыс. военных из 10 стран НАТО. Среди них примерно 15 тыс. - военнослужащие Вооружённых сил Польши.

Как передает Day.Az, об этом сообщил генштаб ВС Польши.

По данным Министерства обороны Польши, в учениях будет задействовано около 3500 единиц военной техники. Ключевую роль сыграет 11-я бронетанковая кавалерийская дивизия ВС Польши. Также в учениях примут участие подразделения сил специального назначения, военно-воздушных сил, военно-морского флота и территориальной обороны.

Минобороны страны отмечает, что главной задачей масштабных учений станет проверка взаимодействия и выполнения боевых задач на суше, в воздухе и на море. Кроме того, военные операции предполагают активность в цифровом пространстве.

Отмечается, что эти учения являются ключевым элементом самых крупных с 1988 года учений НАТО Steadfast defender-24. Однако они не направлены против определенной страны. В сообщении Минобороны Польши говорится, что учения являются демонстрацией способности противостоять любой агрессии, включая "провокационные действия Российской Федерации".

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