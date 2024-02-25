Власти Швейцарии оценили возможность нападения на свою страну

В ближайшие шесть месяцев Швейцария не ожидает нападения на страну. С таким заявлением выступила швейцарский президент Виола Амхерд в беседе с локальной газетой Neue Zürcher Zeitung, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы не ожидаем, что Швейцария в ближайшие полгода подвергнется прямому нападению", - сказала глава государства.

При этом она отметила, что за последние два года вероятность атаки на страну возросла, в связи с чем нужно подготавливаться к противостоянию потенциальным новым угрозам.

"Меня беспокоит любой пробел. Армия пытается соответствующим образом расставить приоритеты в закупках", - заключила швейцарский лидер.

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