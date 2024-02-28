Американцы рассказали о самой страшной угрозе для США

Более половины жителей США считают нелегальную иммиграцию в США критической угрозой для страны. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Gallup, передает Day.Az.

"Отдельный вопрос в опросе показывает, что рекордные 55% взрослого населения США, что на восемь пунктов больше, чем в прошлом году, заявили, что "большое количество иммигрантов, въезжающих в Соединенные Штаты нелегально", является критической угрозой жизненно важным интересам США. Предыдущий максимум составлял 50% в 2004 году", - говорится в результатах опроса.

Кроме того, авторы исследования отметили, что из-за безуспешных усилий конгресса по иммиграции и пакету иностранной помощи, рейтинг одобрения работы этого государственного органа упал до 12%. "Это самый низкий рейтинг одобрения конгресса с тех пор, как в ноябре 2015 года он составлял 11%", - добавили в Gallup.

Исследование проводилось с 1 по 20 февраля среди 1016 американцев старше 18 лет. Погрешность опроса составляет 4%.

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