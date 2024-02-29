ЦАХАЛ заявил об уничтожении нескольких "террористических отрядов" в секторе Газа

Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожили за сутки несколько "террористических отрядов" в ходе боев в секторе Газа. Об этом сообщили в армейской пресс-службе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Войска ЦАХАЛ продолжают действовать в Аз-Зейтуне (район к югу от города Газа на севере анклава - прим. ТАСС), за минувшие сутки военные уничтожали террористов, разрушали шахты туннелей и нашли большое количество оружия. Были выявлены два террористических отряда, обстрелявшие военных ЦАХАЛ, на уничтожение этих отрядов был направлен самолет. Кроме того, были идентифицированы три террориста, использовавшие беспилотники, которые вошли в здание в этом районе. Они были уничтожены ударом с летательного аппарата", - говорится в сообщении.

В рамках операций в Хан-Юнисе, расположенном на юге сектора Газа, войска уничтожали террористов и террористическую инфраструктуру в этом районе, отмечает пресс-служба. В ходе одного инцидента военнослужащие выявили пятерых террористов. Координация с ВВС позволила нанести точный удар, который уничтожил террористов. Кроме того, четверо террористов, пытавшихся заложить взрывное устройство, были ликвидированы в результате авиаудара.

"За прошедшие сутки в центральной части сектора Газа войска ЦАХАЛ убили нескольких террористов и обнаружили оружие. Во время одного из инцидентов был обнаружен террористический отряд, приближавшийся к войскам. На его уничтожение был направлен самолет. В отдельном инциденте террорист, приблизившийся к войскам, был ликвидирован с помощью дрона", - добавили военные.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!