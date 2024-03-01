Конгресс США помешал заблокировать продажу Турции F-16

Попытка блокировать соглашение между Вашингтоном и Анкарой относительно истребителей-бомбардировщиков F-16 потерпела неудачу в конгрессе США. Как передает Day.Az, об этом пишет ТАСС.

Инициатором этой попытки был член сената конгресса Рэнд Пол (республиканец из штата Кентукки). Он представил проект совместной резолюции палаты представителей и сената, который запрещал администрации США поставлять Турции новые самолеты F-16, связанное оборудование и оружие, а также модернизировать уже имеющийся у Анкары авиационный арсенал. Несмотря на процедурное голосование в верхней палате конгресса по этому вопросу, инициатива была отклонена. На данный момент 79 сенаторов выступили против рассмотрения резолюции, а лишь 13 поддержали ее. Это означает, что вероятность рассмотрения резолюции в Сенате минимальна.

В конце января исполнительная власть США объявила о разрешении на продажу Турции истребителей F-16, комплектующих для модернизации этих самолетов и других систем на общую сумму в $23 миллиарда. Планировалось поставить 40 новых F-16, модернизировать 79 уже имеющихся у Турции самолетов этого типа, а также продать запчасти и различные системы, включая навигацию и связь.

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