Автор: Байрам Эльшадов

Стремление жителей Корсики обрести независимость не на шутку встревожило правительство Франции. По сообщениям французских СМИ, власти планируют направить дополнительные силы на остров для "обеспечения безопасности".

Дело в том, что завтра на Корсике состоится еще одна акция протеста против французского колониализма. Опасаясь большого количества протестующих, метрополия отдала приказ спецслужбам в срочном порядке отправляться на Корсику. Фото ниже снято в аэропорту Шарль де Голль в Париже.

Чем дольше Францией руководит Эммануэль Макрон, тем больше становится недовольных его политикой. Особенно это заметно на острове Корсика, который всегда стремился сепарироваться от гегемонии Парижа. Также очевидно, что недовольство на мятежном острове будет только нарастать. Поскольку центральная власть даже не соизволит пойти навстречу протестующим. Более того, сам Макрон был замечен в большом пренебрежении в отношении протестующих.

В такой ситуации жителям гордого острова Корсики не остаётся ничто иное, как взять судьбу в свои руки и бороться до конца за собственные права. И в этом случае французскому правительству будет ой как не сладко.

Напомним, 2 марта состоится заседание, посвященное годовщине смерти одного из лидеров движения Nazione, погибшего после нападения в тюрьме несколько лет назад, затем ожидается проведение акции протеста.

Отметим, что задержанные правительством Макрона двое членов движения Nazione, выступающего за независимость Корсики, до сих пор не освобождены.