Армянин растрелял бизнесмена в России на глазах прохожих

Российский Краснодар потрясло хладнокровное убийство в центре города. На глазах прохожих армянин Андраник Григорян расстрелял из охотничьего ружья владельца популярного в недавнем прошлом ночного клуба "Гавана" Якуба Хамиду, а затем сдался правоохранителям, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Происшествие зафиксировано в самом центре Краснодара, в 200 м от городской администрации. Приехавший заранее на отечественной легковушке Григорян явно поджидал свою жертву. По предварительным данным, он дважды выстрелил из охотничьего ружья в кубанского бизнесмена Якуба Хамиду, который находился возле своего "Лексуса". Приехавшая бригада скорой около часа боролась за жизнь 58-летнего потерпевшего, однако полученные ранения оказались смертельными.

По предварительной информации, причиной вооруженной разборки могли стать коммерческие разногласия. Из открытых источников стало известно предположение, что 54-летний Андраник задолжал убитому крупную сумму - несколько миллионов рублей (по некоторым данным, около 7 млн рублей - 130 000 манатов - ред.), которые не смог отдать вовремя. Тогда Хамиду якобы предложил ему в счет долга передать в его собственность недостроенный дом. Возможно, перспектива окончательной потери дома подтолкнула задержанного к преступлению.

О Якубе Хамиду известно, что он уроженец Республики Нигер, окончил Аграрный университет, затем защитил докторскую диссертацию. Хамиду - руководитель нескольких фирм, связанных с ресторанным бизнесом и арендой помещений. Ранее владел ночным клубом "Гавана" - когда-то довольно популярным, но закрытым в настоящее время.

В последнее время он занимался фермерством, в его хозяйстве выращивали пшеницу и подсолнечник в станице Калининской. Хамиду был одним из поставщиков сырья на местные маслозаводы. Предприниматель был учредителем Краснодарской городской общественной организации "Африканское братство". Буквально неделю назад он приехал из Нигера, где навещал маму.

Местный блогер, комментируя происшествие, написал в соцсетях: "Просто шок, только что убили в центре города моего бывшего шефа - Хамиду Якуба. Я у него работал несколько лет в "Гавана-клаб", у меня просто слов нет, это был просто невероятно крутой мужик. Мы с ним постоянно были на связи".

Преступление было совершено в пяти метрах от кальянной, в которой Хамиду был частым гостем. В этот раз он был там один, долго говорил с кем-то по телефону. Потом оплатил счет и вышел, как оказалось, навстречу смерти.

По факту убийства мужчины следственный отдел по Западному округу РФ возбудил уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!