48% американцев готовы проголосовать за Трампа

За бизнесмена Дональда Трампа готовы проголосовать 48% американцев, за действующего президента США Джозефа Байдена - только 43%.

Как сообщает Day.Az, это данные опроса, проведенного изданием The New York Times и Сиенским колледжем, который занимается исследованием общественного мнения.

Из опроса также следует, что за Трапа в основном готовы голосовать белые американцы - их 53%. На втором месте латиноамериканцы - 46%.

При этом Байдена поддерживают 66% афроамериканцев. Кроме того, 48% опрошенных считают, что на выборах победит Трамп. Победу Байдену отдают только 39% респондентов.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало данные, что Трамп обходит Байдена в семи колеблющихся штатах - Аризоне, Висконсине, Джорджии, Мичигане, Неваде, Пенсильвании и Северной Каролине.

Во всех этих штатах отрыв Трампа от Байдена составляет от 2% до 9%.

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