https://news.day.az/world/1641880.html Банды выпустили сотни заключенных из главной тюрьмы Гаити
Банды выпустили сотни заключенных из главной тюрьмы Гаити
Члены вооруженных группировок совершили нападение на главную тюрьму Гаити в Порт-о-Пренсе и выпустили несколько сотен содержавшихся в ней заключенных.
Как передает Day.Az, об этом сообщил новостной портал Gazette Haiti.
О пострадавших и жертвах нападения не сообщается. Охранников тюрьмы после освобождения заключенных отпустили. Атака произошла в момент отсутствия в стране премьер-министр республики Ариэля Анри, который в Кении достиг соглашения об отправке миротворческого контингента в Гаити для борьбы в вооруженными группировками.
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