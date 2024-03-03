https://news.day.az/world/1641910.html В Анталье завершается Дипломатический форум - ФОТО
В Анталье завершается Дипломатический форум - ФОТО
Сегодня завершается III Дипломатический форум, проходящий в турецком городе Анталья.
Как сообщает Day.Az, в последний день мероприятия будут обсуждены такие темы, как "Женщина в дипломатии", "Изменение климата: какими нас запомнят будущие поколения?", "Искусственный интеллект и дипломатия: управление новыми границами", "Наше общее будущее: молодежь за глобальный мир", "Роль культуры и образования в региональном сотрудничестве".
Ожидается также, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступит с заявлением для прессы по итогам форума.
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