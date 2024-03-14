В Польше заявили, что вопрос блокирования границы с Украиной скоро решится

Вопрос с блокированием украинско-польской границы фермерами из Польши может быть скоро решен. Об этом заявил глава комитета иностранных дел Сейма Польши Павел Коваль, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Проблема с блокированием границы фермерами решится за несколько недель", - приводит его слова украинское издание "Страна" в своем Telegram-канале.

По словам Коваля, и польское, и украинское правительство должны найти общий язык, найти решение, чтобы можно было и продавать украинские товары, и защитить несколько секторов польского производства.

С ноября 2023 года польские перевозчики и аграрии периодически проводят демонстрации, блокируя КПП на границе с Украиной. Очередная акция протеста против импорта украинской сельхозпродукции была объявлена по всей стране 9 февраля. Польские фермеры требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой агропродукции с Украины. Протест поддержало руководство Минсельхоза Польши.

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