Стрельба в «Крокус Сити Холл» в Москве

40 человек погибли и более 100 ранены в результате стрельбы в "Крокус Сити Холле", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

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Неизвестные устроили стрельбу в "Крокус Сити Холле" в Красногорске, идет эвакуация людей. По предварительным данным погибли 12 человек, 35 ранены. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах, передает Day.Az.

"В "Крокус Сити Холле" неизвестные открыли стрельбу. В настоящее время идет эвакуация людей", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, стрельба могла вестись из автомата.