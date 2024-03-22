https://news.day.az/world/1646650.html Стрельба в «Крокус Сити Холл» в Москве - десятки погибших, более ста раненых - ФОТО - ВИДЕО 18+ - ОБНОВЛЕНО
Стрельба в «Крокус Сити Холл» в Москве - десятки погибших, более ста раненых - ФОТО - ВИДЕО 18+ - ОБНОВЛЕНО
40 человек погибли и более 100 ранены в результате стрельбы в "Крокус Сити Холле", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
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Неизвестные устроили стрельбу в "Крокус Сити Холле" в Красногорске, идет эвакуация людей. По предварительным данным погибли 12 человек, 35 ранены. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах, передает Day.Az.
"В "Крокус Сити Холле" неизвестные открыли стрельбу. В настоящее время идет эвакуация людей", - сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, стрельба могла вестись из автомата.
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